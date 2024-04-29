ATA AÖF bahar dönemi vize sınav soruları ve cevapları yayımlandı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde üç oturum halinde tamamlandı. Sınavların sona ermesinden kısa bir süre sonra ATA AÖF vize sınav soruları ve cevap anahtarları paylaşıldı.

SORU - CEVAP DUYURUSU

Değerli öğrencilerimiz, Ara (Vize) Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 01 Mayıs 2024 Çarşamba Günü saat 17.00'a kadar itiraz edebilirsiniz.



ÖYS'ye (https://oys.ataaof.edu.tr) giriş yapmak için tıklayınız.



OBS'ye (https://obs.atauni.edu.tr) giriş yapmak için tıklayınız.

