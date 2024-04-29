ATA AÖF bahar dönemi vize sınav soruları ve cevapları yayımlandı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Ara (Vize) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Öğrenciler, ATA AÖF vize sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) ulaşabilecek.

ATA AÖF bahar dönemi vize sınav soruları ve cevapları yayımlandı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde üç oturum halinde tamamlandı. Sınavların sona ermesinden kısa bir süre sonra ATA vize sınav soruları ve cevap anahtarları paylaşıldı.

ATA AÖF bahar dönemi vize sınav soruları ve cevapları yayımlandı - 1

SORU - CEVAP DUYURUSU

Değerli öğrencilerimiz, Ara (Vize) Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 01 Mayıs 2024 Çarşamba Günü saat 17.00'a kadar itiraz edebilirsiniz.

ÖYS'ye (https://oys.ataaof.edu.tr) giriş yapmak için tıklayınız.

OBS'ye (https://obs.atauni.edu.tr) giriş yapmak için tıklayınız.

EĞİTİM HABERLERİ

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF bahar dönemi sınavları)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF bahar dönemi sınavları)

YKS sınav yerleri 2024: ÖSYM YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri 2024: ÖSYM YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YÖK inceleme başlattı! Vakıf üniversitelerine düşük maaş uyarısı

YÖK inceleme başlattı! Vakıf üniversitelerine düşük maaş uyarısı

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? Okulların kapanması kaç gün var? (2024 MEB takvimi)

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? Okulların kapanması kaç gün var? (2024 MEB takvimi)

2024 YKS sınav tarihleri: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 YKS sınav tarihleri: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 yılı 2. dönem sınavları ne zaman?

Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 yılı 2. dönem sınavları ne zaman?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...