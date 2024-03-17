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2. ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? (2023-2024 MEB nisan ara tatil takvimi)

Okullarda 2. ara tatil dönemi yaklaşırken, 18 milyon öğrenci ara tatilin başlayacağı tarihi sorgulamaya başladı. Her yıl öğrenciler iki kez ara tatil yapıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini ocak ayında yapan öğrenciler, ikinci ara tatili nisan ayında yapacak. Tatil için plan program yapan öğrenciler net tarihi merak ediyor. Peki, 2. ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

2. ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? (2023-2024 MEB nisan ara tatil takvimi)

2023-2024 yılı 2. ara tatil tarihi, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramına denk gelecek olan ara tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olurken, öğrenciler 2. ara tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor. Peki, 2. ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

İKİNCİ NE ZAMAN?

Okullarda ikinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

2. ara tatil ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

İKİNCİ ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan tatil takvimine göre; ara tatil 8-12 Nisan tarihlerinde uygulanacak. 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günleri de takvime eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

İşte 2. ara tatil takvimi;

6 Nisan Cumartesi (başlangıç)

7 Nisan Pazar

8 Nisan Pazartesi

9 Nisan Salı

10 Nisan Çarşamba

11 Nisan Perşembe

12 Nisan Cuma

13 Nisan Cumartesi

14 Nisan Pazar (son)

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