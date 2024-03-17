2. ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? (2023-2024 MEB nisan ara tatil takvimi)

2023-2024 yılı 2. ara tatil tarihi, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramına denk gelecek olan ara tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olurken, öğrenciler 2. ara tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor. Peki, 2. ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



Okullarda ikinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.



2. ara tatil ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.



İKİNCİ ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimine göre; ara tatil 8-12 Nisan tarihlerinde uygulanacak. 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günleri de takvime eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

İşte 2. ara tatil takvimi;



6 Nisan Cumartesi (başlangıç)



7 Nisan Pazar



8 Nisan Pazartesi



9 Nisan Salı



10 Nisan Çarşamba



11 Nisan Perşembe



12 Nisan Cuma



13 Nisan Cumartesi



14 Nisan Pazar (son)