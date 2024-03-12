2. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? (Konu soru dağılım tabloları ve örnek soru kitapçıkları paylaşıldı)

Millî Eğitim Bakanlığınca ortaokul ve liselerde yapılacak 2. dönem 1. yazılı sınavlara yönelik takvim belli oldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yapılacak ortak yazılı sınav tarihlerine ve ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarına ilişkin bilgilere yer verildi.



Buna göre, ülke genelindeki birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.



Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu ve kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.



Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.



Lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak sınavı ise 7 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan; matematik dersi 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

ORTAK SINAVLARA YÖNELİK KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI YAYIMLANDI



Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde 6 ve 9. sınıflar için yapılacak ortak sınavlara ilişkin konu soru dağılım tabloları yayımlandı. 6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.



6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.



6. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.



9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.



9. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız. 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARA İLİŞKİN ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI



Millî Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla beraber öğrencilerin erişimine açıldı.



Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan söz konusu örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.



Diğer yandan eğitim kurumu, sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.



Örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız.





