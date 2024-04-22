2. dönem ortak sınavlar ne zaman? 2. dönem 2. yazılı tarihleri

Ara tatilin ardından okulların açılması ile sınav tarihleri gündeme geldi. 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden yaptığı paylaşımda yeni tarihleri duyurmuştu. İşte, 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri...



2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?



Yapılan duyuruda; "Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayı içerisinde merkezî sınavlar yapılacağından bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınav tarihleri bir hafta öne alınmıştır.



Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" 2 Haziran 2024 tarihinde; 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)" ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır.



Bu sebeple 8 ve 12. sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023/2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir." denildi.