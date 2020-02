20 bin ek öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak? (2020 öğretmen ek atama)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı'na konuşan Selçuk, eğitim sisteminde yapılacak yeniliklere ilişkin açıklamalarda bulunarak, 2020 Ek öğretmen ataması hakkında duyuruda bulundu.

Selçuk, 2020 için daha önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ilan ettiklerini hatırlatarak 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması yapılması kararı alındığını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:



"Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek, yani 20 bini ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların zaten belli dönemleri var. Süreç başlatılacak ve uygun dönemde, bu yıl içinde tekrar bir 20 bin daha atama olacak. Bugün ilk cemre düştü ve biz de bir müjde vermiş olalım" dedi.

20 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk ek atamanın ne zaman yapılacağına ilişkin soruya, "Burada bir şubat dönemi vardır, bir de daha sonraki, okullar açılmadan önce yeni bir sezon vardır. Bunu öğretmen adayları çok iyi bilirler. Bu, çok uzun zamandır beklenen bir şeydi ve bunu buradan açıklamış olduk." yanıtını verdi.

SÖZLÜ SINAVLAR 22 ŞUBAT'TA BİTİYOR - BAŞVURU TAKVİMİ

Ön başvuru alınması: 06-10 Ocak 2020

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı: 21 Ocak 2020

Sözlü sınavların yapılması: 05 - 22 Şubat 2020

Sözlü sınav sonuçlarının ilanı: 25 Şubat 2020

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların alınması: 26-28 Şubat 2020

Sözlü sınav sonuçları itirazların sonuçlandırılması: 06 Mart 2020

Atama tercihlerinin alınması: 09-13 Mart 2020

Atama sonuçlarının açıklanması: 18 Mart 2020

Sözlü sınavlar 22 Şubat tarihinde tamamlanacak. Sınav sonuçları ise 25 Şubat 2020 tarihinde meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Her zaman ve her koşulda eğitim ailemizin taleplerine öncelik veren ve güçlü desteğiyle her daim yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a 20.000 ek Öğretmen ataması müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz.