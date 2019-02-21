Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta düzenlenen mitingde 20 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından MEB tarafından yapılan açıklamada 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim yayımlandı.
Buna göre, ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak.
Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek.
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.