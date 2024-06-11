20 milyon öğrenci için cuma günü tatil zili çalacak (Okullar ne zaman açılacak?)

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyondan fazla öğrenci, 14 Haziran’da karne alarak yaz tatiline girecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 74 bin okulda 11 Eylül 2023’te çaldı. Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023’te, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan’da yapıldı. YAZ TATİLİ BAŞLIYOR Öğrenciler, eğitim-öğretimin yorgunluğunu 14 Haziran’daki son ders zilinin ardından atacak. Ayrıca bu yıl, ortaokul öğrencilerine, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işleneceği yeni tasarımlı karneler dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni tasarımlı karnelere, öğrenciye özel detaylı değerlendirmelerin titizlikle yansıtılmasını istedi. Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinliklerde bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendirmeye alınan öğrenciler karnelerinde sosyal etkinlik durumlarını da görebilecek. Öğrencilerin sosyal etkinlikleri, karnelerinde katılım, ürün ortaya koyma, performans gösterme ve derece alma şeklinde 4 ana düzeyde işlenecek. Böylece öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları, derecelendirilmiş bir sistemle karnelere yansıtılmış olacak.

SINIFTA KALMA GERİ GELDİ



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla bakanlık, bu yıl eğitim-öğretim sürecinde hem öğretmen hem de öğrenciler için bir dizi değişikliğe gitti.



Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı. Ayrıca, öğrencilerin 50 ortalama ile sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya kademeli uygulanmak üzere son verildi.



Bu yıl ilk defa yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre, 9’uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, artık sınıf tekrarı yapacak.



Ayrıca sınıf geçmede Türkçe baraj puanı 70’e çıkarıldı.



Velilerin okul müdürü ve öğretmen görüşmelerini dijital ortama taşıyan veli randevu sistemi hayata geçirildi.



Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni eğitim öğretim döneminde ortaokul ve liselerde Türk sosyal hayatında aile, liselerde adabımuaşeret, ortaokullarda görgü kuralları ve nezaket gibi farklı seçmeli dersler ilk kez yer aldı.



ÖĞRENCİLER ORTAK YAZILI SINAVLARLA TANIŞTI



Bakanlık tarafından ilk kez yayımlanan çatı yönetmelik ile okullarda yapılan sınavlara ilişkin yeni düzenlemeler bu eğitim öğretim yılında hayata geçirildi. MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullarda birden fazla öğretmen tarafından okutulan derslerin tüm sınavlarının ortak yazılı olarak yapılması hükmü yer aldı.



Okullarda sınav haftası uygulamasına geçilen eğitim öğretim yılında Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil dersleri sınavlarının 4 dil becerisini ölçecek şekilde yapılması hayata geçirildi.



Ayrıca okullarda öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alındı.



Şehit, gazi yakını ve koruma altına alınan çocukların kanuni hakları gereği özel okullara ücretsiz erişimini kolaylaştırmak amacıyla, merkezi yerleştirme yapılması kararı alındı.



Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren tüm özel okulların derslerde Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarını okutması zorunlu olacak.