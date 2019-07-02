2019 KPSS başvuruları 15 Mayıs'ta son bulurken sınava giriş tarihi geçtiğimiz günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) duyurulmuştu. Peki 2019 KPSS ne zaman? 2019 KPSS sınav giriş belgesi hakkında merak edilenler...
2019 KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ
Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra
(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah
(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15
ÖABT (Alan öğretmenlik alan bilgisi) :28 Temmuz 2019, Saat: 10.15
2019 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ
2019 KPSS temmuz ayı içerisinde gerçekleşecekken sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Kesin olmamakla birlikte giriş belgeleri ÖSYM internet sitesinde 1 hafta önceden yayınlanıyor.
2019 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2019 KPSS'ye grecek adaylar ÖSYM'nin resmi sayfasına girerek T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş belgesini temin edebilirler.
ÖĞRETMENLER MÜZELERİ EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULLANABİLECEK