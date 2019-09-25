ÖSYM tarafından 41 il ve 47 sınav merkezinde düzenlenen 2019 YDS sonuçları için geri sayım başladı. Peki 2019 Yabancı Dil Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2019 cevap anahtarı, ÖSYM YDS 2019 hakkında merak edilenler...
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen, YDS/2 sonuçları için Google'da aramalar artarken akademik takvime göre YDS sonuçları 1 Ekim'de açıklanacak.
YDS SONUÇLARINI
1 Ekim'de açıklanacağı duyurulan YDS/2 sonuçlarını aday öğrenciler ÖSYM'nin resmi sayfasına girerek T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilirler.
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