2020 LGS Haziran ayı örnek soruları MEB! (LGS sayısal ve sözel örnek sorular kitapçığı yayında)

2020 LGS Haziran ayı örnek soruları meb!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için Haziran ayı çalışma sorularını yanıtladı.

Resmi internet sitesinde yer alan 2020 LGS Haziran ayı örnek soruları, merkezi sınava yönelik olarak düzenlendi.

2020 LGS HAZİRAN AYI ÖRNEK SORULARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2020 LGS NE ZAMAN?

Bu yıl gerçekleşecek olan LGS, corona virüs önlemleri kapsamında 20 Haziran'da yapılacak. Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrenciler istedikleri okula yönelik tercihte bulunabilecekler.

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