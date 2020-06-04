2020 LGS Haziran ayı örnek soruları MEB! (LGS sayısal ve sözel örnek sorular kitapçığı yayında)

2020 LGS için nefesler tutuldu. Artık öğrenciler son hazırlıklarını yapıyor. 2 haftadan daha az kalan LGS için Milli Eğitim Bakanlığı son örnek sorularını yayımladı.

ntv.com.tr 04.06.2020 - 15:48

LGS YERLEŞTİRME.jpg

2020 LGS Haziran ayı örnek soruları meb! 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için Haziran ayı çalışma sorularını yanıtladı. 

Resmi internet sitesinde yer alan  2020 LGS Haziran ayı örnek soruları, merkezi sınava yönelik olarak düzenlendi.

2020 LGS HAZİRAN AYI ÖRNEK SORULARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2020 LGS NE ZAMAN?

Bu yıl gerçekleşecek olan LGS, corona virüs önlemleri kapsamında 20 Haziran'da yapılacak. Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrenciler istedikleri okula yönelik tercihte bulunabilecekler. 

VİDEO: OKULLARDA LGS İÇİN CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...