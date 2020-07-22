2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (YKS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı)

Üniversite adayları Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçlarının ardından başlayacak tercih dönemi için ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak." dedi.

ntv.com.tr 22.07.2020 - 10:44

2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (YKS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı)

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı.

Adaylar, 28 Temmuz'da sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Sınavların açıklanmasının ardından üniversite tercihleri başlayacak. 

ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak" dedi.

YKS 2020 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI 

ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı.

YKS 2020 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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