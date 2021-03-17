2021 ALES başvuruları ne zaman sona erecek? (ALES/1 başvuruları nasıl yapılır?)

ALES 2021/1 sınavı için başvurular 12 Mart 2021 ile 22 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurularını tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru dönemi 1 Nisan 2021 tarihi olarak açıklandı.





ALES/1 sınavı yayımlanan duyuruya göre 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

ALES/1 başvuruları ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre bilgileri ile yapılacak. Başvuru ücreti ise 145 TL olarak belirlenmiştir.

ALES TARİHLERİ

-ALES/1 SINAV TARİHİ: 2 Mayıs 2021

-ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ: 12 - 22 Mart 2021

(Ücret ödeme için son gün, 23 Mart 2021)

-ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 1 Nisan 2021 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün yüzde 50 artırımlı olarak ödenir.)

ALES/1 BAŞVURU KILAVUZU