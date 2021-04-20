2021 Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girebileceği bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Türkiye’de her yıl düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı birçok öğrenci tarafından ilgi görüyor. Sınavı kazanan adaylar burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanıyor.

Sınava her yıl 5,6,7,8,9,10 ve 11’inci sınıf öğrencileri katılabiliyor. Sınav sonrası açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanıyor. 2021 yılı Bursluluk sınavı için 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırıldı.

2021 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?



2021 Bursluluk sınavı bu yıl 25 Nisan 2021 saat 10.00’da yapılacaktı ancak corona virüs nedeniyle ertelendi.

Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulundu.



Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı.