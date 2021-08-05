2021 il dışı atama sonuçları açıklandı (MEBBİS öğretmen iller arası yer değiştirme tayin sonuçları )

İller arası yer değiştirme tayin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEBBİS üzerinden yayımlandı.

Binlerce öğretmen adayı yayınlanan ihtiyaç listesi doğrultusunda, görev yaptıkları illerden farklı illere atama için başvuru işlemlerini 30 Temmuz-3 Ağustos tarihinde gerçekleştirdi.

İl dışı atama başvuru sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. Adaylar MEBBİS üzerinden veya personel.meb.gov.tr adresi üzerinden İl dışı atama başvuru sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

İL DIŞI TAYİN NASIL BELİRLENECEK?

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.