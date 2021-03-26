2021 İSG sınavı ne zaman? (İSG sınavı başvurusu nasıl yapılır, ücreti nedir?)

2021 İSG, başvuruları başladı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve sınav ücreti nedir?

2021 İSG SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

2021 İSG SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav başvuruları 24 Mart 2021 Çarşamba günü başladı. Başvurular 31 Mart 2021 Çarşamba günü 23:59’da sona erecek.



Başvurular, ÖSYM’nin internet adresi https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden AİS mobil uygulamasından ve ÖSYM başvuru merkezlerinden yapılabilecek.

2021 İSG BAŞVURU ÜCRETİ NEDİR?

ÖSYM, İSG sınav başvuru ücretini bu yıl 290 TL olarak belirledi.



İSG sınavına katılacak adaylar, başvuru ücretini ÖSYM’nin anlaşmalı olduğu bankalardan veya ÖSYM ödeme internet adresinden yapabilecekler.