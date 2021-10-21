2021-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 8-14 Ekim'de tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Haberler - ntv.com.tr 21.10.2021 - 17:51 | Son Güncelleme : 21.10.2021 - 17:59

2021-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

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8-14 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları duyuruldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme işlemlerini tamamladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebileceği belirtildi.

TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

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