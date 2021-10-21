2021-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Haberler - ntv.com.tr 21.10.2021 - 17:51 | Son Güncelleme : 21.10.2021 - 17:59
8-14 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları duyuruldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme işlemlerini tamamladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebileceği belirtildi.
TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.