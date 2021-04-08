2021-YDS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından 18 Nisan'da gerçekleştirilecek 2021-YDS için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin sayfasından ulaşabiliyor.

Anadolu Ajansı 08.04.2021 - 14:56

2021-YDS giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 18 Nisan'da yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

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