2022 DGS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sonuçlarsa bugün ÖSYM tarafından beklenenden erken açıklandı.

Haberler 11.08.2022 - 11:41

2022 DGS sonuçları açıklandı

2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz'da yapıldı. 

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da, 96 sınav merkezinde yapıldı.

Sınav, 3 Temmuz saat 10.15’te başladı ve adaylara 135 dakika süre verildi.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak gerçekleştirilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçlarının 12 Ağustos'ta yani yarın açıklanması bekleniyordu.

Ancak ÖSYM bugün yaptığı duyuru ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının erişime açıldığını bildirildi.  

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler...

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