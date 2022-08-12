Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sonuçlarsa bugün ÖSYM tarafından beklenenden erken açıklandı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz'da yapıldı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da, 96 sınav merkezinde yapıldı.Sınav, 3 Temmuz saat 10.15’te başladı ve adaylara 135 dakika süre verildi.Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak gerçekleştirilecek.DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?DGS sonuçlarının 12 Ağustos'ta yani yarın açıklanması bekleniyordu.Ancak ÖSYM bugün yaptığı duyuru ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının erişime açıldığını bildirildi. DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da yapılan DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlanmıştı.2022 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin Eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamanın sınav sonuçları açıklandıktan sonra gelmesi ön görülüyor.DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZAdaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.