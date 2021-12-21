2022 KYK burs ve kredileri ne kadar oldu?

Üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2022 yılında geçerli olacak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi miktarları belli oldu.

Açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.



Kabine sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünyada devlet eliyle verilen en kapsamlı burs ve kredi sistemine sahip olduğunu, bu yıl 449 bin 355 öğrenciye burs, 1 milyon 32 öğrenciye kredi verildiğini, her yıl ortalama 150 bin yeni öğrencinin burs almaya hak kazandığını belirtti.



Cumhurbaşkanı, "Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1300 lira, doktora öğrencilerine 1950 lira burs veya kredi vermiştik. Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz" dedi.