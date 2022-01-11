2022 MEB bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca her yıl düzenlenen 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin girebileceği bursluluk sınavının tarihi merak ediliyor.



MEB, bu sınava katılan öğrencilerden maddi durumu yetersiz olanlara öncelik verirken, her ay sonuçlara göre burs desteği sağlıyor.



2022 MEB BURSLULUK SINAVI TARİHİ



Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak. Geçtiğimiz yıl ise sınav 05 Eylül 2021'de yapılmış ve sınavın başvuru işlemleri, 08-26 Şubat 2021 tarihlerinde alınmıştı.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI



Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak



Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak



Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak



İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak



Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak