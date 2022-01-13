2022 TUS başvuruları ne zaman yapılacak?

2022 ÖSYM sınav takvimi ile TUS başvurularının ne zaman yapılacağı belli oldu.

TUS 1. dönem için başvurular 14 Ocak tarihinde başlayacak ve 24 Ocak’ta sona erecek. Geç başvurular ise 2 Şubat’ta alınacak. TUS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından 2022 sınav başvuru ücreti de açıklanacak.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

TUS NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS 1. dönem 6 Mart tarihinde yapılacak. Geçtiğimiz yıl Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15’te başladı, 120 çoktan seçmeli sorudan oluştu ve cevaplama süresi 150 dakika oldu.



Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başladı, 120 çoktan seçmeli sorudan oluştu ve cevaplama süresi 150 dakika oldu.