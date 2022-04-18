2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022-TUS 1. dönem sınav sonuçları 31 Mart 2022 tarihinde açıklandı.



TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?



TUS tercih kılavuzu ve kontenjanlar henüz belli olmadı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanlarla ilgili Bakan Koca’dan açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "TUS sonuçları 31 Mart'ta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var. Hayırlı olsun." dedi.

TUS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.