2022-YKS başvuru kılavuzu yayınlandı

ÖSYM 2022-YKS başvuru kılavuzunu yayınladı. Buna göre YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar sınav başvuruları 'aday işlemleri sistemi' üzerinden ve ÖSYM başvuru merkezlerinden yapabilecek.

Haberler - ntv.com.tr 11.02.2022 - 15:39 | Son Güncelleme : 11.02.2022 - 21:38

2022-YKS başvuru kılavuzu yayınlandı

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Üniversite sınavları için geri sayım başladı. 2022 kılavuzu ÖSYM tarafından yayınladı.

Yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek. 

2022- BAŞVURU

Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

2022-YKS KILAVUZU

SINAV ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden , 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya
Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.

HES KODU ZORUNLU

Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.

Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM’nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek.

Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.

YKS NE ZAMAN? 

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

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