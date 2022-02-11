2022-YKS başvuru kılavuzu yayınlandı

Üniversite sınavları için geri sayım başladı. 2022 YKS kılavuzu ÖSYM tarafından yayınladı.

Yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek.

2022-YKS BAŞVURU



Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

2022-YKS KILAVUZU

SINAV ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden , 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya

Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.

HES KODU ZORUNLU



Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.



Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM’nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek.



Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.

YKS NE ZAMAN?



2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.



2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.



2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.



SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK



Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

