2022 - YKS geç başvuruları için son gün (YKS geç başvuru ücreti ne kadar?)

Milyonlarca üniversite adayının gireceği 2022-YKS  için geç başvurular alınmaya başladı. 17 Mart 23.59' kadar sınav için başvuru yapılabilecek.

Haberler - ntv.com.tr 17.03.2022 - 14:51

2022 - YKS geç başvuruları için son gün (YKS geç başvuru ücreti ne kadar?)

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Bu yıl 18 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı () için geç başvurular alınmaya başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan sınavın geç başvuruları ise 16 Mart ve 17 Mart tarihlerinde alınıyor.

SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022-YKS kılavuzuna göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

YKS geç başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımla oturum başına 172,5 TL olacak.
 
SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

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