2023-2024 SÖMESTR TARİHİ: 15 tatil ne zaman başlıyor?

Okullarda ikinc sınavlar için sürecin başlaması ile öğrencilerin gündemine şimdi de yarıyıl tatili geldi. Özellikle tatil planlarına şekil verecek olan veliler ve öğrenciler, 2023-2024 sömestr tatili takvimini araştırıyor. İşte, okullarda karnelerin verileceği yarıyıl tatili tarihi...



KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?



Bakanlık takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.



İKİNCİ YAZILI SINAVLAR İÇİN ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarını erişime açtı.



Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, öğrencilerin erişimine açılan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor.



Örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara verecekleri cevaplarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.



Eğitim kurumu sınıf, alan zümreleri, konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.