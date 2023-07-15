2023-2024 üniversite harç ücretleri açıklandı (Bu yıl harç ücretleri ne kadar olacak?)

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala, gözler harç ücretlerine çevrilmişti. Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012'den beri harçlardan muaf tutulurken, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarında eğitim alan öğrenciler harç ödemeye devam ediyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yeni karara göre birinci öğretim öğrencilerinin 2023-2024 eğitim - öğretim döneminde harç ödemesi gerekecek.
2023 - 2024 DÖNEMİ HARÇ ÜCRETLERİ
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki okullar şöyle:
Tıp fakülteleri: 1573
Diş hekimliği: 1316
Veterinerlik: 1029
Pilotaj: 1252
Bilgisayar: 1032
İnşaat: 1032
Mimarlık: 1032
Güzel Sanatlar: 841
Fen Edebiyat: 757
Hukuk: 833
İktisat: 833
İşletme: 833
İlahiyat: 757
Eğitim: 757
Yabancı Dil: 757
İletişim : 757
Açık Öğretim: 172
Konservatuvar: 1568
Turizm: 507
UZAKTAN EĞİTİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM
Veterinerlik: 5683
Pilotaj: 11,368
Bilgisayar: 4070
İnşaat: 4070
Mimarlık: 4070
Fen Edebiyat: 3411
Hukuk: 3076
İktisat: 3076
İşletme: 3076
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