2023-2024 üniversite harç ücretleri açıklandı (Bu yıl harç ücretleri ne kadar olacak?)

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala, gözler harç ücretlerine çevrilmişti. Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012'den beri harçlardan muaf tutulurken, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarında eğitim alan öğrenciler harç ödemeye devam ediyordu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yeni karara göre birinci öğretim öğrencilerinin 2023-2024 eğitim - öğretim döneminde harç ödemesi gerekecek.

2023 - 2024 DÖNEMİ HARÇ ÜCRETLERİ Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki okullar şöyle:



Tıp fakülteleri: 1573

Diş hekimliği: 1316

Veterinerlik: 1029

Pilotaj: 1252

Bilgisayar: 1032

İnşaat: 1032

Mimarlık: 1032



Güzel Sanatlar: 841

Fen Edebiyat: 757

Hukuk: 833

İktisat: 833

İşletme: 833

İlahiyat: 757

Eğitim: 757

Yabancı Dil: 757

İletişim : 757

Açık Öğretim: 172

Konservatuvar: 1568

Turizm: 507 UZAKTAN EĞİTİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM



Veterinerlik: 5683

Pilotaj: 11,368

Bilgisayar: 4070

İnşaat: 4070

Mimarlık: 4070

Fen Edebiyat: 3411

Hukuk: 3076

İktisat: 3076

İşletme: 3076