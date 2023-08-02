2023-2024'te kaç doğumlular okula başlayacak? (Okula başlama yaşı hesaplama robotu)

Milli Eğitim Bakanlığınca "e-Okul" üzerinden çocukların okul öncesi çağ yaşını hesaplamaya olanak sağlayan "Okula Başlama Yaşı Hesaplama Robotu" kullanıma açıldı.
Uygulamayla veliler, çocuklarının doğum tarihi bilgilerini girerek hangi kademe okula kayıt yaptırabileceğini hesaplayabilecek.
OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA ROBOTU
2023 - 2024 eğitim öğretim yılı okula başlama yaşı kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu (30/09/2023) itibarıyla hesaplanacak.
KAYIT ERTELEME İŞLEMLERİ
Okul müdürlükleri 69, 70 ve 71 aylık olanları ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.
72 -78 aylık olan öğrencilerin Okul Öncesi eğitiminin uzatılması işlemleri RAM tarafından yapılmaktadır.Veli Dilekçesi ve RAM Raporu ile işlem yapılacaktır.
Okul öncesi eğitime devam karar verilen öğrenciler Özel Gereksinimli Öğrenci/Kaynaştırma Öğrencisi olarak e-okul sistemine işlenmektedir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Eokul
- Okul
- Meb