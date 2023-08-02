2023-2024'te kaç doğumlular okula başlayacak? (Okula başlama yaşı hesaplama robotu)

2023 - 2024 eğitim öğretim yılı okula başlama yaşı kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu (30/09/2023) itibarıyla hesaplanacak.

KAYIT ERTELEME İŞLEMLERİ

Okul müdürlükleri 69, 70 ve 71 aylık olanları ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.



72 -78 aylık olan öğrencilerin Okul Öncesi eğitiminin uzatılması işlemleri RAM tarafından yapılmaktadır.Veli Dilekçesi ve RAM Raporu ile işlem yapılacaktır.



Okul öncesi eğitime devam karar verilen öğrenciler Özel Gereksinimli Öğrenci/Kaynaştırma Öğrencisi olarak e-okul sistemine işlenmektedir.