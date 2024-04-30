DGUY: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "4 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2024-DGUY) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.



DİKKAT!



4 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak 2024-DGUY sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.