DGUY: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2024-DGUY: sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar -DGUY sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

DGUY: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

4 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2024-DGUY) giriş belgeleri erişime açıldı.

DGUY SINAV YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

DGUY: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - 1

'den yapılan açıklamada; "4 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2024-DGUY) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

4 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak 2024-DGUY sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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