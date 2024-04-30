Pedagojik formasyon nedir, nasıl alınır?

Gündemdeki haberler nedeniyle pedagojik formasyon ile ilgili araştırmalar başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi kurulacağını açıkladı. Tekin akademiyle aslında pedagojik formasyon eğitim verileceğini söyledi. Peki, pedagojik formasyon nedir, nasıl alınır?

Pedagojik formasyon nedir, nasıl alınır?

Pedagojik formasyon eğitimi, öğretmenlik mesleğine kaynaklık eden lisans programı mezunlarına uzun zamandır verilmekte olan pedagoji ile ilgili kazanımları içeren bir sertifika programıdır.

Pedagojik formasyon eğitimi, öğretmenlik için ön şart olmakla birlikte adayların mesleğe atanabilmeleri için alan bilgisi, bilimleri, genel kültür ve genel yetenek alanlarını içeren Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilgili puan türünde, alan için belirlenen puana sahip olmaları ve aday öğretmenlik sürecini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Pedagojik formasyon nedir, nasıl alınır? - 1

Milli Bakanlığı'nın yapacağı sınavlarla pedagojik formasyon programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenlik mesleğine atanabilirler. Pedagojik formasyon müfredatını tamamladıktan sonra bireyler ilgili alanlarda eğitmen olabilirler.

PEDAGOJİK FORMASYON NASIL ALINIR?

Üniversitelerin ilgili bölümleri pedagojik formasyon eğitimi vermektedir. Ancak belli üniversiteler bu eğitimi verdiği için başvuru tarihleri ve sürecinin takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca formasyon almak isteyenlerin başvurular için istenilen belgelerin de tamamlamaları gerekmektedir.

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