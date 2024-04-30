ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama)

2024 ALES/1 sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan yılın ilk ALES sınavıyla birlikte, sınava katılım sağlayan adaylar soru ve cevaplarını görüntülemeye başladı. Soru ve cevaplarını kontrol eden adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2024 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

