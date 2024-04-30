ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları, yüksek lisans yapmak için sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimiyle birlikte bu yılın ilk sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama)

2024 /1 sonuçları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan yılın ilk ALES sınavıyla birlikte, sınava katılım sağlayan adaylar soru ve cevaplarını görüntülemeye başladı. Soru ve cevaplarını kontrol eden adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2024 ALES ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama) - 1

SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () bugün düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Kitapçığın görüntüleme süreci, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.

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