2023-ALES/2 geç başvurusu ne zaman? ÖSYM geç başvuru tarihini açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) başvuruları sona ermişti. Tüm gözler şimdi geç başvuru sürecinde. Söz konusu başvurular yakın zaman sonra başlayacak ve sadece bir gün sürecek. Peki, ALES/2 geç başvuruları ne zaman?

2023-ALES/2 geç başvurusu ne zaman? ÖSYM geç başvuru tarihini açıkladı

Akademik kariyer ve yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılım sağladığı 'in bu yılki ikinci oturumu için başvuru süreci geride kaldı. Çeşitli nedenlerle belirlenen tarihlerde başvurularını yapamayan adaylara, ikinci bir başvuru şansı tanınacak. İşte, 2023 ALES/2 oturumu hakkında son bilgiler...

ALES/2 GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuruları kaçıran adaylar için 19 Temmuz tarihinde ALES/2 geç başvurusu kabul edilecek.

Normalde 260 TL olan başvuru ücretinin geç başvurularda yüzde 50 daha fazla ödenecek.

ALES/2 OTURUMU NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 5 Eylül’de açıklanacak.

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