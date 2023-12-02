2023 ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi vize sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde düzenlendi. ATA AÖF sınav sonuçları 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarına katılım gösteren adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2023 ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA güz dönemi ara sınavları tamamlandı. 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen sınavın ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. 

2023 ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ara sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek.

ATA AÖF sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak sorgulanacak.

2023 ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

Sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenilecek.


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