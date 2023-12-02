2023 ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF güz dönemi ara sınavları tamamlandı. 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen sınavın ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi.
ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ara sınav sonuçları sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek.
ATA AÖF sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak sorgulanacak.
Sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenilecek.
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