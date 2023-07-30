2023 KPSS soruları ve cevapları: KPSS soruları ne zaman yayınlanacak? KPSS Alan Bilgisi cevap anahtarı yayımlandı mı?

2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 29 Temmuz saat 10.15'te; 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 3. oturum (işletme, muhasebe, istatistik) 30 Temmuz Pazar saat 10.15'te düzenlendi. Sınavların geride kalması ile sorular ve cevap anahtarları gündeme geldi. İşte, 2023 KPSS Alan Bilgisi cevap anahtarı ve sorularına dair son bilgiler...



2023 KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumlarına ait cevap anahtarları henüz erişime açılmadı.



Bugünkü son oturumun da öğleden sonra tamamlanması ile cevap anahtarlarının erişime açılacağı tahmin ediliyor.



2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik), 30 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 3. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erecek.



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.