EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM EKPSS sonuç tarihi)

2024 EKPSS sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay ÖSYM tarafından engelli kamu personel alımı için yapılan EKPSS sınavı tamamlanmıştı. Sınavın tamamlanmasının ardından ise EKPSS kura başvuruları alınmaya başladı. Şimdi ise tüm gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında EKPSS sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; EKPSS sonuçları, 23 Mayıs'ta açıklanacak ve 4 yıl geçerli olacak.

