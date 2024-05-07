EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM EKPSS sonuç tarihi)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayan yüzlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Kamuda yer alan engelli kadrosunda görev almak isteyen adaylar, 28 Nisan'da ÖSYM tarafından yapılan EKPSS sınavının sonuçlarını bekliyor. Peki, 2024 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM EKPSS sonuç tarihi)

2024 sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay tarafından engelli kamu personel alımı için yapılan EKPSS sınavı tamamlanmıştı. Sınavın tamamlanmasının ardından ise EKPSS kura başvuruları alınmaya başladı. Şimdi ise tüm gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında EKPSS sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; EKPSS sonuçları, 23 Mayıs'ta açıklanacak ve 4 yıl geçerli olacak.

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM EKPSS sonuç tarihi) - 1

SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, EKPSS sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacak.

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