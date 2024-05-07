DGS başvuruları 2024: DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi

2024 DGS başvurularının ne zaman başlayacağı, sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), üniversite öğrencilerinin 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamalarına olanak sağlıyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak?



2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS başvuru ve geç başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2024 DGS başvuruları 10 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek. Geç başvurular ise 28 Mayıs'ta alınacak.



2024 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.