DGS başvuruları 2024: DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, sınav öncesi başvurularını tamamlamak istiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında DGS başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 DGS başvuruları ne zaman yapılacak?

DGS başvuruları 2024: DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi

2024 başvurularının ne zaman başlayacağı, sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), üniversite öğrencilerinin 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamalarına olanak sağlıyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS ve geç başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 DGS başvuruları 10 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek. Geç başvurular ise 28 Mayıs'ta alınacak.

2024 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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