2023-Sayıştay Yazılı sınav sonuçları açıklandı: Sayıştay Denetçi Yardımcısı sınav sonucu sorgulama

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde uygulanmıştı. Adaylar, 2023-Sayıştay Yazılı sınav sonuçlarına 6 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
ÖSYM SONUÇ DUYURUSU
ÖSYM sonuç duyurusunda; "4-5 Kasım 2023 tarihlerinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı’nın (2023-Sayıştay Yazılı) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerini kullandı.
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