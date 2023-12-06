2023-Sayıştay Yazılı sınav sonuçları açıklandı: Sayıştay Denetçi Yardımcısı sınav sonucu sorgulama

2023 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınav sonuçları açıklandı.  ÖSYM, yayımladığı duyuruyla sonuçları ilan etti. Peki, Sayıştay Denetçi Yardımcısı sınav sonucu nasıl öğrenilir?

2023-Sayıştay Yazılı sınav sonuçları açıklandı: Sayıştay Denetçi Yardımcısı sınav sonucu sorgulama

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde uygulanmıştı. Adaylar, 2023-Sayıştay Yazılı sınav sonuçlarına 6 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

2023-Sayıştay Yazılı sınav sonuçları açıklandı: Sayıştay Denetçi Yardımcısı sınav sonucu sorgulama - 1

SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM sonuç duyurusunda; "4-5 Kasım 2023 tarihlerinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı’nın (2023-Sayıştay Yazılı) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerini kullandı. 

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