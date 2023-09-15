2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) başvuruları başladı: (YÖS nedir?)

2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) başvuruları 15 Eylül 2023 tarihi itibariyle başladı. YÖS başvuru kılavuzunda sürecin ayrıntılarına yer verildi.

2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) başvuruları başladı: (YÖS nedir?)

12 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2023-TR-YÖS/2) başvurularıyla ilgili açıklama geldi. , başvuru tarihleri ve kılavuzunu paylaştı.

YÖS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) başvuruları başladı: (YÖS nedir?) - 1

YÖS BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; "2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2), Başkanlığımızca 12 Kasım 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 15-28 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacaktır. Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden yapacaklardır. /Candidates will apply individually from ÖSYM's website https://tryos.osym.gov.tr.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda yer almaktadır." denildi. 

YÖS NEDİR?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...