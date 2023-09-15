2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) başvuruları başladı: (YÖS nedir?)

YÖS BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; "2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2), Başkanlığımızca 12 Kasım 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 15-28 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacaktır. Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden yapacaklardır. /Candidates will apply individually from ÖSYM's website https://tryos.osym.gov.tr.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda yer almaktadır." denildi.

YÖS NEDİR?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.