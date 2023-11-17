2023-TUS 2. Dönem tercih sonuçları açıklandı (2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuç görüntüleme)

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem tercih sonuç duyurusu geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamada "01-09 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

2023-TUS 2. Dönem tercih sonuçları açıklandı (2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuç görüntüleme)

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı () 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları 'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

2023-TUS 2. Dönem tercih sonuçları açıklandı (2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuç görüntüleme) - 1

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "01-09 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." denildi.

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