2023-TUS 2. Dönem tercih sonuçları açıklandı (2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuç görüntüleme)

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "01-09 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." denildi.