2024 MSÜ tercih süreci: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (2024-MSÜ) tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin adresi üzerinden tercihlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 3 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde tamamlanacak olan MSÜ tercih işlemlerinin ardından gözler MSÜ tercih sonuçları tarihine çevrilecek.



2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.



Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.



MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.



Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.



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