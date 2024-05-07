2024 MSÜ tercih süreci: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ tercih süreci devam ederken, MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı. MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Sonuçlar öncesinde ise tercih sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ tercih süreci: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (2024-MSÜ) tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin adresi üzerinden tercihlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 3 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde tamamlanacak olan MSÜ tercih işlemlerinin ardından gözler MSÜ tercih sonuçları tarihine çevrilecek.

2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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