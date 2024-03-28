2023-YDUS 2. Dönem ek tercihleri başladı (2023-YDUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu)

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 28 Mart-3 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, tercihlerini 28 Mart 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 3 Nisan 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



Ek yerleştirme işleminde, 2023-YDUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-YDUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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