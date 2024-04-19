2023-YDUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2023-YDUS 2. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

2023-YDUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

28 Mart-3 Nisan 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-YDUS 2. Dönem) sonuçları açıklandı. 'nin resmi adresinden yapılan açıklamada; "2023-YDUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" denildi. 

2023-YDUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - 1

Yapılan açıklamada; "2023-YDUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

28 Mart-3 Nisan 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-YDUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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