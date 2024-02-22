2023-YDUS 2. dönem tercihleri ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 2. dönem) tercih işlemleri devam ediyor. İşte, 2023-YDUS 2. dönem tercihlerinda son bilgiler...



Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.



TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 28 Şubat saat 23.59'a kadar alınacak.

