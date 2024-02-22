2023-YDUS 2. dönem tercihleri ne zaman bitecek?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri 21 Şubat'ta başladı. Henüz tercih yapmayan adaylar, ÖSYM'nin belirlediği son tarihi merak ediyor. Peki, 2023-YDUS 2. dönem tercihleri ne zaman bitecek?

2023-YDUS 2. dönem tercihleri ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 2. dönem) tercih işlemleri devam ediyor. İşte, 2023-YDUS 2. dönem tercihlerinda son bilgiler...

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 28 Şubat saat 23.59'a kadar alınacak.

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