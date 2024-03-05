2023-YDUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2023-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM resmi internet adresi ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adayları bilgilendirdi.

2023-YDUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 2023-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. 

2023-YDUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - 1

YDUS SONUÇ DUYURUSU

'den yapılan açıklamada; "21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-YDUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Mart 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." denildi. 

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