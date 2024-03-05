2023-YDUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

YDUS SONUÇ DUYURUSU

Ösym'den yapılan açıklamada; "21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-YDUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Mart 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." denildi.

