2023-YKS Millî Sporcu Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

SONUÇ DUYURUSU

SYayımlanan duyuruda; "4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Eylül 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.



Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 15-21 Eylül 2023 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir." denildi.