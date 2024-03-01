2024-ALES/1 başvuruları başladı (ÖSYM başvuru kılavuzunu paylaştı)

ÖSYM, ALES başvuru tarihlerini paylaştı. Adaylar, başvurularını 1 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
ALES başvuru ücreti 490 TL olarak belirlendi.
ALES/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
ALES BAŞVURU DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1), 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 1 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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