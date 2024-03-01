2024-ALES/1 başvuruları başladı (ÖSYM başvuru kılavuzunu paylaştı)

2024-ALES/1 başvuruları başladı. 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) başvuruları 11 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

2024-ALES/1 başvuruları başladı (ÖSYM başvuru kılavuzunu paylaştı)

, başvuru tarihlerini paylaştı. Adaylar, başvurularını 1 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

ALES başvuru ücreti 490 TL olarak belirlendi.

ALES/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2024-ALES/1 başvuruları başladı (ÖSYM başvuru kılavuzunu paylaştı) - 1

ALES BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1), 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 1 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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