2024-ALES/2 başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 28 Temmuz'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) başvuruları başladı. Adaylar, 28 Temmuz'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. Peki, 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman bitecek?

2024-ALES/2 başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-/2) başvuruları devam ediyor. Henüz başvuru yapmayan adaylar da belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2024-ALES/2 başvuruları hakkında bilgiler...

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 12 Haziran'a kadar sınava başvurabilecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

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