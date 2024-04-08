2024 Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı’nın (PYBS) 2024 etabına sayılı günler kaldı. Binlerce kişinin katılım sağlamak için araştırmalarına başladığı bursluluk sınavı, bu yıl nisan ayında gerçekleştirilecek. İşte, 2024 İOKBS hakkında bilgiler...



2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?



2024 bursluluk sınavı, 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.



Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.



İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre; fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek.