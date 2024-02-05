2024 Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS sınav takvimi

2024 Bursluluk Sınavı'nın tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen sınava yönelik araştırmalar da hız kazandı. İşte, 2024 İOKBS hakkında bilgiler...



2024 İOKBS NE ZAMAN?



Bu yıl 21 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan sınava başvurular, 13 Şubat 2024 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.



Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek. Sınav, 21 Nisan 2024 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.



Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.



BURSLULUK SINAVI HAKKINDA



Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek ve sınavda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.



5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrenciler ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru sorulacak



Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.



Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu.



Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için sınavın 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılmasına karar verildi.

