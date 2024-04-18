2024 DGS başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM DGS başvuru tarihlerinde

Her yıl 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine yükseltmek için katılım yapılan DGS sınavı için geri sayım başladı. 2024 DGS sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan adaylar, başvuruların hangi tarihlerde erişime açılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.



2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2024 DGS başvuruları 10 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek. Geç başvurular ise 28 Mayıs'ta alınacak.



2024 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.