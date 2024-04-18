2024 DGS başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM DGS başvuru tarihlerinde

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı DGS sınavı öncesinde başvuru tarihleri merak ediliyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 DGS başvuruları ne zaman yapılacak?

2024 DGS başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM DGS başvuru tarihlerinde

Her yıl 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine yükseltmek için katılım yapılan sınavı için geri sayım başladı. 2024 DGS sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan adaylar, başvuruların hangi tarihlerde erişime açılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.

2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 DGS başvuruları 10 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek. Geç başvurular ise 28 Mayıs'ta alınacak.

2024 DGS başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM DGS başvuru tarihlerinde - 1

2024 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...